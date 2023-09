Le personnage d’Edouard Collin assassiné dans "Demain nous appartient" : "Demain ne m’appartient plus"

Dans une story publiée sur son compte Instagram, l’acteur évoque avec humour la fin de cette aventure et le décès inopiné de son personnage dans "Demain nous appartient". "Demain ne m’appartient plus. Encore assassiné. Je vais me spécialiser : Macchabée Professionnel", écrit-il ainsi à l’intention de ses abonnés, avant d’ajouter, quelques jours plus tard :

"Force est de constater que je meurs dans toutes les séries. Soit je finis estropié avec une jambe en moins, soit je finis dans le coffre de la bagnole, soit je fais un arrêt cardiaque. Bref, je meurs, je meurs, je meurs. Peut-être que ça va me prolonger la vie ou alors, c’est juste que je demande trop cher. Il faut me dégager le plus possible".