Le Perpetuum Mobile Festival mettra les arts du mouvement à l’honneur du 12 au 28 août

La troisième édition du Perpetuum Mobile Festival se déroula du 12 au 28 août au centre culturel Bruegel à Bruxelles. À cette occasion, le collectif bruxellois The Dancing Society invitera le public à expérimenter et à découvrir les arts du mouvement.

Des artistes et danseurs belges et internationaux seront à l’affiche de ce festival pluridisciplinaire qui proposera de nombreuses représentations, aussi bien en extérieur qu’en intérieur. Le coup d’envoi a lieu le 12 août avec l’exposition Movic Statics et la clôture le 28 août avec un concert des Po’Boys.