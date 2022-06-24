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Ukraine - Україна

Чи дійсні Українські водійські права всюди в ЄС? | le permis de conduire ukrainien valable partout en UE?

Чи дійсні Українські водійські права всюди в ЄС? | le permis de conduire ukrainien valable partout en UE?
il y a 9 heures1 min
Par Charlotte Legrand

Європейська комісія пропонує українцям, які перебувають під тимчасовим захистом у країні-члені, не переоформлювати водійські права. Що вони не повинні ні обмінювати їх, ні пересдавати іспит.

 

Це питання особливо актуальне для далекобійників, які перевозять вантажі з України або в Україну. Ми думаємо, зокрема, про каші та їжу, яка стала вирішальною!

"Перевізники повинні мати можливість продовжувати свою роботу, не зазнаючи тривалих адміністративних конфузів", - заявив єврокомісар з транспорту.

 

Також обговорювалося питання "свідоцтва про професійну компетентність". Це назва, доступна водіям вантажівок і автобусів.

Комісія пропонує поширити термін дії сертифіката, виданого в Україні, на весь Європейський Союз за умови, що водії пройдуть короткий курс та здають іспит.

 

Тому все це залишається в стані пропозиції. Така процедура в Європейському Союзі: Європейський парламент і Рада тепер мають дати свою згоду, щоб захід набув чинності.

Le permis de conduire ukrainien valable partout en UE ?

C’est la volonté de la Commission Européenne. Elle propose que les Ukrainiens sous protection temporaire dans un pays membre ne doivent pas repasser leur permis de conduire. Qu’ils ne doivent ni l’échanger, ni repasser d’examen.

 

Cette question est particulièrement importante pour les routiers, qui transportent des marchandises, venues d’Ukraine, ou vers l’Ukraine. On pense notamment aux céréales, une denrée devenue cruciale !

Les transporteurs doivent pouvoir poursuivre leur travail sans subir de longs embarras administratifs " a déclaré la commissaire européenne aux transports.

 

La question du " certificat de compétence professionnelle " a aussi été discutée. C’est un titre dont disposent les chauffeurs poids lourds et les conducteurs de bus. La Commission propose que la validité d’un certificat délivré en Ukraine soit étendue à toute l’Union européenne, à condition que les chauffeurs suivent un bref cours et passent un examen.

 

Tout cela reste donc à l’état de proposition. C’est la procédure dans l’Union Européenne : le Parlement européen et le Conseil doivent à présent marquer leur accord pour que la mesure entre en vigueur.

 

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