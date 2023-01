Le permis de conduire en 2023 mais à quel prix

Et pour les autres véhicules ?

Concernant les permis dans les catégories poids lourds et autocars, il passe de 19 € à 21 €. L’examen à choix multiples d’aptitude professionnelle, dans cette catégorie augmente également pour atteindre 73 € en 2023 pour 66 € en 2022.

L’examen pratique est de 36 € pour cette catégorie.

Il faut également beaucoup de patience, la demande est importante et l’inscription obligatoire via internet et le site officiel.