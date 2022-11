Le permis de conduire à points belge : au frigo depuis plus de trente ans, va-t-il y rester ?

En 1999, dans la coalition arc-en-ciel de Guy Verhofstadt (VLD - Open VLD), la ministre Ecolo Isabelle Durant remet l’ouvrage sur le métier et projette de réforme le permis de conduire. Sans succès. Cela coince toujours avec les transporteurs routiers, notamment.

En 2004, le nouveau ministre de la Mobilité, Renaat Landuyt (SPA – socialiste flamand) souhaite aussi que l’on reparle du permis à points et envisage de ressusciter la loi de 1990. Là non plus, il n’y aura pas de suites.

En 2009, le permis à points fait son retour à l’agenda du secrétaire d’Etat à la Mobilité, le CD&V Etienne Schouppe. Ce dernier planifie même une entrée en vigueur du système en 2012. Rien n’y fera.

Quelques années plus tard, en 2014, c’est au tour du secrétaire d’Etat à la mobilité, Melchior Wathelet (cdH) de ressortir le projet d’un permis à points.

En 2018, le ministre MR de la Mobilité François Bellot commande une étude à ses services et à Vias (l’ex-Institut belge de la sécurité routière). Cette étude n’est pas très positive et ne prévoit pas une arrivée rapide du permis à points en Belgique. Sont épinglés, le coût de cette réforme et la complexité de sa mise en œuvre puisque les points seraient retirés par le Fédéral et que ce seraient les régions qui seraient compétentes pour la récupération des points. À l’époque, on n’entrevoyait pas une arrivée du permis à points avant 2021, mais le gouvernement Michel n’aboutira pas sur la question.