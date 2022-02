Le permis d’urbanisme pour le réaménagement de l’avenue de Stalingrad vient d’être déposé

La Ville de Bruxelles a déposé un permis d’urbanisme pour l’avenue de Stalingrad. Cette dernière subit les travaux pour la construction de la future ligne de métro 3. La grande majorité des travaux liés à la construction de nouvelle station Toots Thielemans et à la création de nouvelles sections de tunnel de métro pour se connecter aux tunnels de pré-métro existants, ont lieu sur l’avenue de Stalingrad. "Cela a un impact non négligeable sur le quotidien des commerçants et riverains", explique la ville. "Afin de pouvoir offrir un espace rénové à l’issue des travaux en surface, la Ville de Bruxelles vient de déposer un permis d’urbanisme pour l’avenue de Stalingrad entre la Place Rouppe et la petite Ceinture, ces dernières ne sont pas incluses", précisent les autorités.

Sens unique et espaces verts

L’avenue de Stalingrad est repensée afin d’être un lieu attractif et vivant pour les habitants ainsi que tout autre usager de l’espace public. C’est donc en réelle porte d’entrée du côté Sud du Pentagone qui va être aménagée. Au centre de l’avenue se trouvera l’unique voie accessible aux automobilistes. "La place qui aura été récupérée sera rendue à la biodiversité, aux commerces et aux modes actifs". Une piste cyclable est prévue afin d’assurer la fluidité de ce mode. L’ensemble de l’aménagement a été pensé pour une mixité des usages tel que le commerce, promenade, mobilité,… Pour se faire, sur un trottoir de 14m, les terrasses seront installées en deux parties, pour une surface totale de 5m2. L’avenue sera aussi ponctuée par deux pôles : un parvis devant le Palais du Midi, mettant en avant ses façades remarquables avec des bancs et une fontaine à eau, et une petite place au niveau de la future station de métro Toots Thielemans où se trouvera l’œuvre d’art Pasionaria. La ville envisage de replanter 70 arbres à hautes tiges ainsi que leur alignement (pour un total de 104 arbres) aura lieu ainsi que la plantation de 168 arbustes et buissons, comprenant des multi-troncs et végétation arbustive basse.