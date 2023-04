Le permis d’urbanisme est accordé pour le jardin collectif de la Porte aux Oies, en Outremeuse

Le projet de jardin collectif au cœur du quartier liégeois d’Outremeuse continue d’avancer, lentement mais sûrement. Il est porté, depuis trois ans par une coopérative citoyenne : c’est un terrain à bâtir, mais c’est une friche envahie par la végétation, et des voisins ont souhaité que cette parcelle soit aménagée en espace vert. C’est désormais acquis. Un concours d’architecte a été organisé avec le soutien d’un département de la communauté française : il s’agit de réhabiliter un édifice, de le transformer en locaux associatifs, et de concevoir le jardin. C’est le bureau Traumnovelle qui a été choisi. Et le collège de la ville de Liège, qui soutient l’initiative, vient d’accorder le permis.