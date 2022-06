Le permis à points, utile ou pas pour améliorer la sécurité routière ? Ce que dit vraiment le rapport de VIAS à ce sujet

Les auteurs de l’étude de VIAS estiment dans leur rapport détaillé que ce permis est la "meilleure pratique". Dans une note de synthèse d’une dizaine de pages, ils font cette autre observation : "Les effets positifs à long terme d’un système à points sont attendus lorsque les conducteurs sont sur le point de perdre leur permis de conduire."

"Combiner système automatisé et évaluation judiciaire à partir d’un certain seuil d’infractions et/ou de points, semble pour l’institut Vias la plus appropriée des solutions dans le contexte belge actuel. Il s’agit d’un compromis entre la nécessité d’un suivi rapide des infractions mineures répétées et un examen détaillé des infractions graves. Le degré d’automatisation diminue et le degré de personnalisation augmente avec l’apparition d’infractions de plus en plus graves", précise encore cette note de synthèse.

Un permis à points semi-automatisé

"On est plutôt favorables à un permis semi-automatisé. On vous retirerait des points de manière automatique jusqu’à un certain niveau. Et à un certain niveau, on vous enverrait devant le tribunal où il y aurait une intervention humaine, confirmait Benoit Godard ce lundi 30 mai dans l’émission QR sur La Une. Le juge statuerait sur votre cas et pourrait décider si oui ou non vous perdez votre permis en fonction des circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises."

Pour le porte-parole de VIAS, ce système se rapproche de celui en vigueur au Royaume-Uni (résumé ici). Dans ce pays, "chaque infraction porte un code spécifique qui est enregistré dans le dossier du conducteur unique de la personne, stocké dans une base de données centrale appelée The Driver Validation Service (DVS). Cette base de données peut être consultée et alimentée assez facilement. Un certain nombre de points est attribué à chaque infraction, de même que des amendes fixes ou variables. Les points alloués restent dans le dossier du conducteur pendant 3 ans. Les infractions, quant à elles, y restent consignées plus longtemps. Une fois la limite des 12 points atteinte, le conducteur fait l’objet d’un retrait de permis de 6 mois, imposé par décision d’une dite 'magistrates' court'".

L’étude publiée par VIAS note au passage que le permis à points fonctionne mieux quand il est associé à certains facteurs tels que :

risque d’être pris suffisamment élevé ;

soutien par des campagnes de sensibilisation ;

système d’attribution des points clair et rapide.

Et le rapport d’ajouter que le permis à points n’est pas la solution miracle pour tous les conducteurs : "Il ressort de diverses études que près de 10% des contrevenants récidivent encore après avoir reçu des points de pénalité et que près de la moitié d’entre eux commet même des infractions identiques. Certains auteurs indiquent que ces récidives prouvent que les systèmes à points ne sont pas en mesure d’induire un changement de comportement durable. Cette conclusion nous semble stricte", critiquent ceux qui signent le rapport. Pour eux, c’est surtout la preuve que "ce groupe de conducteurs requiert une approche différente."

La Suède et sa "Vision Zero"

D’autres facteurs à prendre en compte : si la Suède s’en sort aussi bien, c’est aussi grâce à son projet "Vision Zero" qui se base sur ce mot d’ordre : "Personne ne devrait être tué ou sérieusement blessé à cause d’un accident de la route".

Vision Zero part du principe qu'"il n’existe pas d’humains parfaits. Il est humain de faire une erreur, mais les erreurs ne devraient pas coûter la vie ou la santé d’une personne. Au contraire, de nombreux efforts sont déployés pour concevoir le système de transport de manière à ce que les accidents n’aient pas de conséquences graves. L’accent est mis sur les routes, les véhicules et les parties prenantes qui utilisent le système de transport routier, plutôt que sur le comportement de l’usager de la route individuel".

Démarré à la fin des années 90, l’idée défendue par Vision Zero séduit depuis quelques années la Région bruxelloise. "On a mis la Vision zero [dans le plan Good Move], expliquait en mars 2020 Elke Van Den Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité. Ça veut dire que le but est d’avoir zéro blessé grave et zéro mort sur nos routes à Bruxelles. On va s’attaquer aux points noirs dans le trafic. Ce sont les endroits les plus accidentogènes. La Ville 30 va déjà apaiser le trafic. La sécurité routière est la priorité numéro 1."