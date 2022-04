Le permis à points bientôt en vigueur en Belgique ?

Avec un système de permis à points, les mauvais conducteurs se voient retirer des points à chaque infraction. Ces derniers sont déterminés en fonction de la gravité de l’infraction. Un cumul d’infractions sur une courte durée entraîne un retrait de permis systématique. Un permis qui pourrait être instauré en Belgique.

La plupart des avis sont défavorables. Seulement 30% des Wallons y sont favorables et 50% en Flandre. Un tel système représente trop de stress, trop de paperasse pour certains automobilistes. D’autres craignent de perdre trop rapidement leur permis. "Avec la zone 30 généralisée, on va perdre trois points ici, trois autres là-bas. Imaginez à la fin de la journée, avec quelques excès de vitesse, on n’a déjà plus de permis”, nous confie un automobiliste à Bruxelles.

Le but principal du permis à points est de repérer et sanctionner les récidivistes.

VIAS, l’Institut pour la Sécurité routière, se veut cependant rassurant. “Le but principal du permis à points est de repérer et sanctionner les récidivistes”, explique le porte-parole, Benoît Godart. Ceux qui perdent leur permis sont ceux qui commettent de grosses infractions en matière de vitesse et d’alcool. Le système ne vise pas les conducteurs lambda qui respectent généralement le Code de la route. En France, par exemple, 86% des citoyens possèdent encore entre 10 et 12 points sur leur permis de conduire.

Par ailleurs, certains craignent que le permis à points n’augmente le nombre de conducteurs sans permis sur la route ou ne favorisent les trafics de points et les échanges de papiers. VIAS reconnaît là un inconvénient du système, mais qui n’est pas propre à ce dernier. "Cela existe déjà dans les pays où le permis à points n’est pas en application. Comme chez nous par exemple. On constate que des dizaines d’usagers conduisent sans permis", justifie Benoit Godart.

Même si le contre l’emporte, les opinions divergent. Certains automobilistes soutiennent la mesure : "Nous serons peut-être moins tentés de commettre une infraction" ou encore "Cela pourrait faire réfléchir certaines personnes. Il y aurait peut-être moins de bêtises".

Le système de permis à points est en vigueur dans 22 des 27 Etats membres de l’Union européenne. Selon certaines statistiques, cet outil serait efficace et aurait fait baisser de 44% la mortalité routière entre 2002 et 2008.