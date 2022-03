Le périple de 3 Erasmus de l’Umons pour quitter la Russie

Barbara, Lauryn et Sandrine sont étudiantes à l’Umons. Elles devaient rester plusieurs mois en Russie. 2 semaines après avoir rejoint Moscou, elles reçoivent un mail de l’université et de l’ambassade belge : suite au conflit en Ukraine, elles doivent rentrer au pays" je suis un peu partagée" avoue Lauryn "je suis déçue mais je suis aussi soulagée car je suis de nouveau du côté européen."

Les 3 copines sont en ce moment en Estonie, en attente d’un avion pour la Belgique. Impossible de prendre directement l’avion depuis la Russie, l’espace aérien belge est fermé aux avions russes. Les 3 étudiantes ont dû parcourir plus de 1000 kilomètres pour traverser la frontière et arriver jusqu’à Talinn, la capitale estonienne.

Elles ont d’abord rejoint Saint-Petersbourg en train couchette "ça a pris 8 heures environ". Arrivées à la gare de Saint-Petersbourg, elles envisagent de prendre une navette pour la Finlande "le problème c’est que tout était complet jusqu’à la fin de la semaine." Les 3 étudiantes se rabattent sur l’Estonie "nous avons pris un taxi jusqu’à la frontière." 2h30 de trajet plus tard, Sandrine et ses 2 camarades passent la douane à pieds, valises sous le bras " c’était un peu compliqué, nous avions beaucoup de bagages. De plus, ma valise était un peu cassée." Elles ont repris un nouveau taxi pour rejoindre la capitale estonienne. Elles prennent l’avion ce jeudi soir pour Bruxelles.

Les 3 Erasmus ne se sont jamais senties en danger en Russie " nous avions surtout peur d’avoir des problèmes financiers sur place. On nous a dit de retirer notre argent en liquide pour être sûr d’avoir de quoi vivre. Seulement, retirer de l’argent, désormais ça coûte cher. On en perdait aussi beaucoup." L’ambiance était toutefois particulière à Moscou "les gens ne parlaient pas forcément du conflit avec l’Ukraine, il valait mieux éviter le sujet. Il y avait énormément de policiers pour dissuader toute forme de protestation. Nous avons vu pas mal d’arrestations. Par exemple, nous avons vu une jeune fille avec une couronne de fleurs aux couleurs ukrainiennes qui a été embarquée devant nous."

Une fois la guerre terminée, Lauryn envisage de retourner en Russie " les gens sont vraiment très gentils, il n’y a rien à dire par rapport à la population et au pays. C’est juste la situation qui devenait critique. Je ne vois pas pourquoi on devrait s’empêcher de retourner là-bas."