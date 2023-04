Le périmètre de sécurité est levé, après la fuite de gaz aux abords de la gare d’Amay

La matinée a été plutôt mouvementée, ce jeudi matin, à Amay. Une fuite de gaz, sur le réseau Resa, a été constatée aux abords de la gare : c’est un entrepreneur qui a accroché une conduite. L’immeuble concerné par ce chantier a été évacué, les locataires ont été acueuillis et nourris par les services communaux. Les habitants du quartier ont été invités à rester à la maison. La circulation des trains a été interrompue, pendant le temps nécessaire aux premières interventions de la conduite endommagée. Les émanations ont été stoppées par la technique des "murs d’eau". Les mesures ont été levées sur le coup de midi et demi. La circulation ferroviaire a pu reprendre. La voirie reste coupée jusqu'à ce vendredi en fin d'après-midi, puisqu'une réparation plus définitive s'avère nécessaire.