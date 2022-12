“Le père Noël est une ordure “ : la comédie culte du Splendid pour fêter Noël

Une œuvre peut devenir culte pour bien des raisons et de différentes manières. Si le succès du "Père Noël est une ordure" fut instantané au théâtre, ce ne fut pas nécessairement le cas au cinéma. Il faut bien dire que cette comédie dispose de ce qu’il faut d’humour noir pour déstabiliser durant des fêtes de fin d’année souvent représentées comme colorées et familiales. Rien que le titre annonce la couleur et s’attirera même la foudre de la Ville de Paris qui refusera de louer tout espace publicitaire au film. Il faudra donc un moment pour que l’adaptation de Jean-Marie Poiré devienne un incontournable grâce à ses passages à la télévision.