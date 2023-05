Le père de Julie Van Espen sera entendu à la Chambre

La commission de la Justice de la Chambre invitera le père de Julie Van Espen, jeune femme assassinée en 2019, pour une audition.

Les parents et la famille de Julie Van Espen ont adressé à la fin avril une lettre ouverte à l'ensemble des ministres compétents et des présidents de parti dans laquelle ils dressent un bilan de la situation quatre ans après l'assassinat de la jeune femme par un homme déjà condamné à deux reprises pour viol. La proposition d'entendre le père de la victime venait apparemment de l'intéressé. La N-VA l'a relayée et a reçu le soutien des autres partis. La commission décidera si d'autres auditions sont nécessaires après avoir entendu le père de la victime.