Le père d’une victime d’une fusillade dans une école américaine réagit avec fureur à un geste anti-trans de Kid Rock

Le père d’une victime de l’une des fusillades les plus meurtrières jamais perpétrées dans une école américaine a réagi avec fureur au dernier tweet de Kid Rock, qui cherchait à attirer l’attention.

Kid Rock – de son vrai nom Robert James Ritchie – a fait exploser des caisses de bière Bud Light pour protester contre le fait que la marque utilise l’activiste transgenre et star de TikTok Dylan Mulvaney comme partenaire officiel. Ce geste a bien entendu suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux cette semaine. L’utilisation d’une arme semi-automatique dans la vidéo a également provoqué, de manière compréhensible, une réaction de colère de la part de Fred Guttenberg, dont la fille Jaime a été tuée lors de la fusillade de Parkland en Floride le 14 février 2018, au cours de laquelle 17 personnes du lycée Marjory Stoneman Douglas ont perdu la vie.

Tweetant sa réponse en paraphrasant une partie du langage utilisé par Kid Rock dans sa vidéo, Guttenberg a déclaré : "Hé Kid Rock, ce père se sent "un peu fougueux aujourd’hui". Permettez-moi d’être "aussi clair et concis" que possible avec vous. Il s’agit de ma fille Jaime (sous l’ovale noir) et des étudiants qui l’écrasent pour éviter de se faire tirer dessus par l’AR 15 qui l’a tuée. FUCK YOU !!!".

Ce tweet est accompagné d’une image de vidéosurveillance enregistrée à l’école de Parkland le jour de la fusillade, où l’on voit Jaime censurée et d’autres élèves lui sauter dessus et s’enfuir en courant.