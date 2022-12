Le père d’un membre des Daft Punk à l’honneur : il a écrit des tubes et influencé son fils dans l’électro

Qui était vraiment Daniel Vangarde ? Un 'Dr Jekyll et Mr Hyde' de la pop ? Quelle histoire vraie est au cœur du film Les nageuses ? Comment Dave Gahan de Depeche Mode surprend-il dans un album de Kurt Uenala ? Le film Le patient est-il à la hauteur de la bande dessinée dont il s’inspire ? Et tant qu’à parler de BD, que penser de la réédition du classique Et Franquin créa la gaffe ? Comment Alex Beaupain rend-il hommage à la pop française des années 80 ? Et comment Zaho de Sagazan est-elle d’ores et déjà inclassable ?

Toutes ces questions trouvent leurs réponses dans La semaine des 5 heures de ce 30 novembre.