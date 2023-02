Le père d’Amy Winehouse aurait préféré George Clooney pour l’incarner dans le futur biopic

Le père d’Amy Winehouse, Mitch, a plaisanté en disant qu’il aimerait que son rôle soit joué par George Clooney dans le biopic à venir, Back To Black.

On découvrait récemment les premières images de Marisa Abela, dans le rôle de la regrettée musicienne.

Back To Black, réalisé par Sam Taylor-Johnson, est entré en production et il est désormais confirmé que c’est Jack O’Connell, déjà connu pour ses rôles dans des films comme’71 et Lady Chatterley’s Lover, qui prendra le rôle de Blake Fielder-Civil, à qui Amy Winehouse avait été mariée en 2007 et duquel elle divorcera deux ans plus tard.

Deadline annonce aussi Lesley Manville au casting, qui incarnera la grand-mère maternelle d’Amy, et Eddie Marsan dans le rôle du père.

À la réalisation du biopic, on retrouve le duo à qui on doit le long-métrage sur l’adolescence de John Lennon, "Nowhere Boy" : Sam Taylor-Johnson (qui a également signé la saga "50 Shades of Grey") et le scénariste Matt Greenhalgh.

S’exprimant au media The Mail On Sunday sur le casting, Mitch a dit : “J’ai dit à un de mes amis qu’Eddie (Marsan) allait jouer mon rôle et il m’a dit – excusez mon français – " Eddie fucking Marsan ! Il n’est pas beau ! ". Et j’ai répondu " Je sais ! Je voulais George Clooney !’”

Mitch a aussi demandé des ajustements du script à Sam Taylor-Johnson, expliquant : “J’ai renvoyé le script qui me faisait passer pour un saint qui aurait pu être anobli. C’était exagéré. "

Il a également exprimé son inquiétude quant au choix d’Abela pour le rôle principal, en raison de son " manque d’aptitude au chant ", mais a déclaré qu'"elle s’est beaucoup améliorée" après avoir pris des leçons.