Le Perdofemina : médicament spécifique aux douleurs menstruelles ou stratégie marketing ?

Le Perdofemina est un médicament antidouleur présenté comme étant destiné aux femmes qui souffrent de règles douloureuses. Son prix est bien plus élevé que celui d’une boîte d’Ibuprofène. Cette différence de prix est-elle justifiée ? Et est-il vraiment plus efficace pour soulager les douleurs liées aux règles qu’un antidouleur classique ?

La boîte du Perdofemina est mauve et tachetée de rose. Une mention : "Contre la douleur (telles que les règles douloureuses) et la fièvre", y figure. Et lorsqu’on cherche à acheter le produit en ligne, voici la description qui en est donnée : "La dysménorrhée (l’appellation officielle de la douleur pendant les menstruations) est ressentie par une grande partie des femmes. Perdofemina® soulage rapidement et efficacement les douleurs menstruelles." Dans le passé, on pouvait également voir sur la boîte une silhouette de femme dont le ventre était entouré de rouge, comme pour évoquer une douleur dans cette zone. En bref, tout laisse penser que ce médicament est spécifique aux règles douloureuses.

Ce ciblage marketing semble fonctionner à en croire l’expérience de Sophie Van Eeckhout, pharmacienne à Schaerbeek : "Il y a encore beaucoup de demandes pour ce médicament. Ce sont souvent des jeunes filles qui viennent en acheter à cause du marketing de ce médicament. Mais c’est aussi parce que c’est leur maman qui le leur a conseillé. Personnellement, je ne le recommande pas."

Une approche partagée par Maxime Fastrez, directeur de la Clinique de l’endométriose à l’Hôpital Erasme. "Personnellement, je prescris de l’Ibuprofène mais jamais de Perdofemina, même s’il s’agit finalement de la même chose."

C’est de l’ibuprofène, il n’est pas spécifique aux douleurs menstruelles. Un homme pourrait tout à fait en prendre.

Dr Fastrez, directeur de la Clinique de l’endométriose à l’Hôpital Erasme.

La seule différence avec l’ibuprofène est que la molécule est présente ici sous forme de "lysinate". Elle est plus soluble dans l’eau et son action antidouleur est donc plus rapide. "C’est de l’ibuprofène, il n’est pas spécifique aux douleurs menstruelles. Un homme pourrait tout à fait en prendre", ajoute le Dr Frastrez.

Par ailleurs, une étude scientifique réalisée auprès de 351 personnes a conclu qu’il n’y a pas de différence entre l’ibuprofène et le lysinate d’Ibuprofène en termes d’effet analgésique et de délai d’action.

"Je ne suis pas étonné que les patients n’aient pas vu de différence entre l’ibuprofène et le lysinate d’ibuprofène", explique le Dr Frastrez. "Cela dit, même si cette étude a été faite de manière rigoureuse, il faudrait pouvoir la comparer avec d’autres études réalisées dans les mêmes conditions."