Le Pentagone suggère qu’un vaisseau-mère alien caché dans notre système solaire pourrait envoyer des sondes sur Terre

Le rapport revient sur une découverte faite grâce au télescopes du programme Pan-STARRS en 2017. Ces télescopes avaient été mis en place suite à la demande en 2005 du Congrès américain à la NASA de trouver 90% de tous les objets supérieurs à 140 mètres passant près de la Terre. Résultat : les télescopes avaient repéré Oumuamua. Un objet interstellaire qui avait beaucoup fait parler et pouvait faire penser à un vaisseau spatial alien. Mais ce que le rapport révèle c’est que six mois avant qu’Oumuamua ne se rapproche de la Terre, un météore interstellaire d’un mètre, IM2, s’est écrasé sur notre planète. Il avait la même vitesse et la même forme qu’Oumuamua, comme l’explique le New York Post.

"Avec une conception appropriée, ces minuscules sondes atteindraient la Terre ou d’autres planètes du système solaire pour l’exploration, alors que l’engin parent passe à moins d’une fraction de la séparation Terre-Soleil – tout comme 'Oumuamua'", continuent les auteurs. "Les astronomes ne pourraient pas remarquer le spray des mini-sondes car elles ne réfléchissent pas suffisamment la lumière du soleil pour que les télescopes de sonde existants les remarquent."

