Le Pentagone révèle à quoi ressemble un OVNI "typique"

Ensuite, voici donc le profil typique d’un OVNI d’après le comité de recherche du gouvernement américain :

a une forme ronde et est de couleur blanche, argentée ou translucide

la majorité (47%) est décrit comme étant de forme ronde ou sphérique ( s eulement 2% ont été décrits comme un "triangle" et un pour cent comme ressemblant à un "TicTac", comme Oumuamua qui a été repéré dans l’espace en 2017

s mesure généralement entre un et quatre mètres

voyage généralement à une altitude comprise entre 3 et 9 km ( l a majorité des ovnis observés semblant voyager à 6 km) mais près de 10% des observations indiquent qu’ils volent à seulement 1,5 km d’altitude ( les avions commerciaux volent entre9,5 et 11,5 km d’altitude)

Sur cette même notice, on retrouve également une carte du monde qui précise les endroits où il est le plus probable de voir des OVNIs. Sans grande surprise, les USA (et le Canada) sont parmi les plus plébiscités par les OVNIs ainsi que le Japon (dont Iino, une petite ville qui aurait été témoin de 452 OVNIS en un an) et le Moyen-Orient.