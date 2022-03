Le Pentagone redoute une multiplication des victimes civiles en Ukraine

Les Etats-Unis craignent une multiplication des victimes civiles en Ukraine, au moment où l'armée russe parait déterminée à bombarder les grandes villes pour forcer les Ukrainiens à capituler, a indiqué mercredi un haut responsable du Pentagone.

"Nous anticipons un usage accru de l'artillerie quand ils s'approcheront des centres urbains et quand ils tenteront de les encercler", a précisé à la presse ce responsable ayant requis l'anonymat.

"C'est typique d'un siège: quand on veut encercler un centre urbain et le soumettre, le forcer à capituler, l'artillerie devient une arme très utile", a-t-il expliqué. Mais "ce qui nous inquiète, c'est qu'en devant plus agressifs, ils deviennent moins précis et moins sélectifs" dans leurs frappes d'artillerie, a-t-il ajouté.

Quelque 82% du dispositif militaire russe déployé depuis des semaines aux frontières du pays est maintenant engagée en Ukraine, a indiqué le responsable.

Le bilan humain déjà "ahurissant"

Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a déclaré mercredi que le bilan humain de l'invasion russe de l'Ukraine était déjà "ahurissant".

Les infrastructures détruites par les frappes russes "ne sont pas des cibles militaires", a-t-il déploré dans une conférence de presse.