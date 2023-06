Le Pentagone met en garde la Chine contre les conséquences d'un conflit sur Taïwan

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a mis en garde contre les conséquences d'un conflit à propos de Taïwan lors d'un discours prononcé samedi à Singapour, à l'occasion de la plus grande conférence sur la sécurité en Asie. Il a également réitéré son appel à une plus grande communication entre les instances militaires américaines et chinoises.

"Ne vous y trompez pas, un conflit dans le détroit de Taïwan serait dévastateur", a prévenu M. Austin. "Le monde entier a intérêt à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. La sécurité des voies de navigation commerciale et des chaînes d'approvisionnement mondiales en dépend".

Le secrétaire à la Défense a lancé son appel après que la Chine a rejeté sa demande de rencontre avec son homologue chinois, Li Shangfu. Pékin exige que les États-Unis lèvent d'abord les sanctions qu'ils lui ont imposées en 2018. Lloyd Austin s'est dit "profondément préoccupé" par le fait que la Chine "n'est pas disposée à travailler plus sérieusement à l'amélioration des mécanismes de gestion des crises entre nos deux armées. Mais j'espère que cela changera bientôt".