Le pénis humain rétrécit à cause de la pollution, selon une étude

Les phtalates sont des produits chimiques utilisés dans la fabrication du plastique et sont ingérés par les humains au travers de l'alimentation. Ils auraient un impact sur le système endocrinien producteur d'hormones et donc sur la fertilité de l'humanité.

Les phtalates imitent l'œstrogène (une hormone) et perturbent ainsi la production naturelle d'hormones dans le corps humain. De plus, ils ont un effet sur la distance entre l'anus et les organes génitaux (l'AGD), réduisant cet espace entre les deux et rapetissant la taille du pénis. Comme le Dr Swann l'explique selon Vice : "Nos travaux ont montré que les produits chimiques, y compris le phtalate de diéthylhexyle, raccourcissent l'AGD chez les hommes."

De plus, les produits chimiques et les polluants peuvent également avoir un impact sur la libido : "Oui, nous avons trouvé une relation entre les niveaux de phtalate des femmes et leur satisfaction sexuelle", a déclaré Swan à The Intercept.

Que de mauvaises nouvelles ! Il serait temps que l'on indique ce genre de produits sur les étiquettes des produits cosmétiques (et alimentaires) que l'on consomme et qui nous détruisent à petit feu.