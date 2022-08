Le pendant américain des Beatles : les Monkees

Une bande de jeunes musiciens dans le vent, non pas de Liverpool, mais bien de Los Angeles… ? Mais oui ! Le succès ensoleillé des années 60. Le Pitch est simple. Quatre jeunes musiciens de Los Angeles à la recherche du succès. Leurs aventures vont agiter le paysage audiovisuel américain de 1966 à 1968 pendant 58 épisodes. Des aventures pas très éloignées de ce que nous avons connu avec les sitcoms des années 90. The Monkees, c’est la petite revanche américaine sur le succès indécent des Beatles. Cheveux longs, juste ce qu’il faut, humour potache, situations absurdes et bien sûr quelques chansons. A l’origine, le casting fut délirant : on a vu auditionner de sympathiques jeunes gens alors peu connus : Stephen Stills, Harry Nilsson ou Van Dyke Parks ! On pourrait écrire un livre tant, cette série a été riche en rebondissements, du moins plus que le scénario. Et le groupe fut aussi réellement créé d’après la série… Incroyable !