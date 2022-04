"Le Pen est folle !": la présidentielle 2022, tout un fromage (tomme 3 à Orléans)

En avril, ce sera la première fois qu’ils iront voter pour une présidentielle. Ils iront mais voter… pour qui ? Le débat est vif. Ils s’avouent un peu désorientés. Notamment en ce qui concerne l’énergie (c’est leur truc, rappelons-le). "Les mentalités changent chez les jeunes", explique l’un d’eux. "On est beaucoup plus écolos que nos aînés. Pour moi, le débat sur le nucléaire est important. Et ici, avec les annonces de Macron sur le sujet, ben c’est comme si tout était décidé. Il faudrait plus écouter les scientifiques". Les opinions pèsent-elles dès lors si les dés semblent être pipés ? "Macron veut plaire aux gens. Il est vu comme opportuniste. Il veut se faire réélire et donc il est "gentil" en ce moment. Par exemple le fait d’enlever le CST maintenant, c’est un peu gros quand même " note un des jeunes. Mais le résident de l’Elysée ne suscite pas forcément d’antipathie. "Il a l’expérience… Il a des couilles !", renchérit un des jeunes. Un autre est plus sceptique : "Moi, j’ai été choqué par la baffe qu’il a reçue il y a quelques mois. Il devrait plus se faire respecter. Ça ne renvoie pas une bonne image… ". "En France, on est sanguin. On manifeste beaucoup, cela nous correspond bien", nuance un autre. Et le premier de revenir sur le sujet : "Ce qui m’interpelle quand même, c’est une espèce de perte d’identité. On est de moins en moins fiers. De moins en moins fiers d’être Français. J’ai l’impression qu’on se fait moins respecter et qu’il y a maintenant un complexe d’être Français. Ce n’était pas comme ça avant".

Un peu de chauvinisme supplémentaire ne serait pas de trop, mais sans forcément aller jusqu’aux extrêmes… "Le Pen est folle !", assène-t-il.