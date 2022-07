Le peloton féminin impatient de s'élancer pour le premier Tour de France Femmes : "c'est ce qu'il nous manquait"

Malgré son expérience et son palmarès XXL, Annemiek Van Vleuten n’échappe pas au vent d’enthousiasme qui souffle sur le peloton. "Nouvelle course, nouvelle énergie, nouveau challenge", synthétise LA grande favorite de l’épreuve. "C’est l’un de mes grands objectifs de la saison avec les Classiques, le Giro et les Mondiaux. C’est la première fois qu’une course par étapes avec le nom Tour de France revient au calendrier. Cela la rend spéciale. Et bien sûr pouvoir être la première gagnante le serait aussi. Mais avant cela, il y a 8 journées difficiles qui s’annoncent. C’est important que les organisateurs du Tour de France pensent que c’est intéressant d’organiser une course pour nous. On est arrivé à un point où les gens ont envie de voir nos courses. J’en suis très fière. De ce point de vue, c’est une étape importante."



Comme toutes les cyclistes, Magdeleine Vallières a un jour fait face à cette réflexion : "tu fais du vélo, alors tu as fait le Tour de France ?" Dès demain, la jeune canadienne de 20 ans pourra répondre : "oui". Les 143 autres participantes au départ aussi.