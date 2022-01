Le pellet aussi connait une flambée des prix

Il n’y a pas que le prix du gaz et de l’électricité qui flambent. Celles et ceux qui se chauffent au pellet ont également vu leur facture grimper. En cause : le bois qui se fait de plus en plus rare. La pénurie de granulés guette. Et ça ne va pas faire les affaires de Ghislain qui a choisi de se chauffer aux pellets. A la base, le poêle devait venir en complément de son chauffage central au mazout. Mais désormais, il l’utilise quasi exclusivement.

Grâce aux pellets, il peut chauffer toute sa maison pour moins de 600 euros par an. "Le soir on se chauffe avec les pellets et la chaudière n’est même pas en route… ou alors on laisse une base à 17 degrés avec les radiateurs." Mais même si le pellet reste très économique, son prix a également flambé : + 30% en à peine quelques mois. C’est du jamais vu ! "La palette à 285 euros livrée cet été est actuellement à 389 à l’entrepôt", explique Eddy Populaire, gérant d’une société de combustibles à Gilly.