Le pèlerinage d’Éric-Emmanuel Schmitt à Jérusalem : "mon christianisme était intellectuel et il est devenu charnel"

Philosophe de formation, Éric-Emmanuel Schmitt a travaillé des milliers d’heures sur le christianisme, en philosophe, pour se construire sa propre opinion. Il a notamment lu les quatre Évangiles, d’une traite : "L’Évangile est un texte dynamique qui s’écrit toujours. Quand on lit les quatre évangiles, comme il y a des contradictions entre les textes, […] on se rend compte qu’on n’a pas affaire à quatre faussaires mais à quatre témoins qui – comme de vrais témoins – discordent. Et donc quand vous lisez les quatre évangiles, vous êtes en train d’écrire le cinquième."

Ces textes ont profondément marqué l’écrivain, jusqu’à son voyage au Proche-Orient. "C’est ce qu’apporte un pèlerinage. Quand vous allez en Terre sainte, c’est ce que j’ai fait en septembre et que j’ai décrit dans le Défi de Jérusalem, vous arrivez dans des lieux dont souvent l’attribution est tout à fait incertaine archéologiquement et historiquement, mais vous êtes dans des lieux qui vous amènent à méditer tout à coup sur des passages des écritures et vous vous rendez compte que fleurissent encore des bourgeons sur ces textes-là parce qu’ils ont suffisamment de clarté et d’obscurité pour être dynamiques et être à l’origine d’autres textes."