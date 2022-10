Le peintre français Pierre Soulages, maître du clair-obscur, est décédé à l’âge de 102 ans

Né à Rodez, dans le sud de la France, en 1919, le jeune Soulages se fascine pour l’art roman et la préhistoire. Inspiré par les menhirs néolithiques de sa région natale, il décide de devenir peintre en observant la lumière et l’ombre prendre vie sous la voûte de l’église de Sainte-Foy de Conques. A Paris, il se forme à l’art abstrait et deviendra celui que l’on surnommera le "Maître du Noir et de la Lumière". Pour décrire son travail sur la couleur noire et la lumière, Pierre Soulages avait créé le néologisme d'"outrenoir", un concept qu’il a continué à développer pendant plus de trois décennies.