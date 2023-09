Le peintre belge Christian Silvain gagne un procès pour plagiat contre un artiste chinois

Un peintre belge est enfin reconnu pour son œuvre. Christian Silvain accusait un artiste chinois de l’avoir copié. Un tribunal de Pékin lui a donné raison et a condamné l’artiste Ye Yongqing à payer 650.000 euros de dommages et intérêts, ont rapporté vendredi Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

On a vu tes œuvres, ce n’est vraiment pas les meilleures.

Christian Silvain, âgé de 72 ans, est un peintre et sculpteur wallon, établi à Kluisbergen, en Flandre. Ses œuvres sont exposées dans des dizaines de musées européens et se vendent à partir de quelques milliers d’euros. Il y a quelques années, il reçoit un drôle de message : "des amis, en visite en Allemagne, dans une exposition font une drôle de découverte. J’ai reçu un fax, à l’époque, qui me disait : on a vu tes œuvres, ce n’est vraiment pas les meilleures, racontait Christian Silvain à la RTBF en 2019. Il recevra par la suite d’autres appels, de galeristes notamment, se plaignant de la qualité des toiles livrées. Ces œuvres ne sont pas les siennes. Mais elles intègrent les symboles habituels de Christian Silvain. Les oiseaux, les cages, les arbres, les croix rouges, les avions, tout y est. La seule chose qu’il ne fait pas, c’est signer de mon nom, autrement, ce serait des faux."