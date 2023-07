Le pédocriminel le plus lourdement condamné en Belgique libre après sept ans

Le Néerlandais Pieter C., pédocriminel le plus sévèrement puni de l'histoire en Belgique avec une peine de 19 ans d'emprisonnement et 15 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines, a discrètement été libéré après sept ans de prison le 4 mai dernier, révèlent Het Nieuwsblad, la Gazet van Antwerpen et De Standaard mercredi. L'individu résiderait depuis deux mois à Amsterdam.

Child Focus, qui avait porté plainte au civil en 2016, a réagi avec stupeur, parlant d'une "décision incompréhensible". "C'est une gifle au visage de toutes les victimes, de tous les services, y compris la police", a déclaré la directrice générale Heidi De Pauw.

Selon ses avocats Walter Van Steenbrugge et Dirk Grootjans, l'homme a été puni beaucoup trop sévèrement à l'époque et respecte rigoureusement les conditions aux Pays-Bas.

Conseiller en investissement de profession, Pieter C. avait collecté près de 700 gigabits d'images pédopornographiques. Plus de 400.000 fichiers avaient été découverts par les enquêteurs anversois sur son ordinateur domestique.

L'enquête judiciaire avait en outre mis en lumière un orphelinat au Cambodge dirigé par lui et sa femme et qui servait de couverture à des activités pédophiles.