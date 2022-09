Le Pédibus : un concept populaire qui commence à s’imposer en Belgique

Plusieurs sondages récents soulignent toutefois la volonté des parents de laisser plus souvent leur voiture au garage et de réaliser ces trajets à pied (ou pourquoi pas à vélo ou à trottinette). Mais pas toujours facile de jongler entre obligations professionnelles et gestion des enfants. La tentation de prendre sa voiture pour gagner du temps se fait donc grande… d’où l’avantage non négligeable de bénéficier de services comme le pédibus !