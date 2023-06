Le PDG de Safran favorable à une entrée de la Belgique dans le programme du système de combat aérien futur

Le PDG du groupe français Safran, Olivier Andriès, a pris jeudi le contre-pied de son homologue de Dassault Aviation en se déclarant favorable à une entrée de la Belgique dans le programme de Système de combat aérien futur (Scaf), qui doit faire l'objet d'une prochaine décision du gouvernement fédéral.

"Sur le fond, il est totalement logique que la Belgique souhaite se joindre à un des grands programmes européens d'avions de combat du futur. Et évidemment, mon souhait, c'est que la Belgique se joigne plutôt au Scaf qu'au Tempest", a-t-il expliqué dans une interview publiée par le journal 'L'Echo'.

"Mais tout cela est avant tout une décision qui relève des États, pas des industriels. Il faut respecter cela. Et donc, s'il y a un choix souverain et totalement respectable de la Belgique de rejoindre le Scaf plutôt que le Tempest (un programme concurrent aussi appelé GCAP, pour "Global Combat Air Programme" et qui réunit le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, avec in intérêt de l''Arabie saoudite, ndlr) - choix que j'accueillerais très favorablement en tant qu'industriel français. Il appartiendra aux gouvernements français, allemand et espagnol de prendre acte de cette candidature. Et de prendre la décision d'accueillir - ou pas - la Belgique dans ce programme", a ajouté M. Andriès.

Le patron du groupe français Dassault Aviation, Eric Trappier, s'était pour sa part déclaré fin mai opposé à ce que des pays européens qui ont opté pour l'avion de combat américain F-35 - en particulier la Belgique - rejoignent le programme Scaf.

Selon M. Andriès, le fait que la Belgique ait acheté le F-35 américain ne l'exclut pas du projet Scaf.