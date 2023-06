"Le pays du passé" de Georgui Gospodinov : référendum pour le passé

Dans un prodigieux roman, Georgui Gospodinov brocarde le populisme et imagine que les pays européens votent pour retourner vers une époque de leur choix.

International Booker Prize 2023

L’avenir est incertain et le présent peu rassurant, la tentation est grande de retourner dans un passé révolu mais connu et sans surprise. La mémoire le sait, elle qui fait oublier le proche aux personnes atteintes d’Alzheimer, mais qui garde intacts les visages et la maison de l’enfance. La tentation est grande aussi pour certains Etats de vanter la grandeur de leur histoire, de restaurer les fastes de l’Empire ou la puissance de l’ère coloniale. Et on voit bien, hélas, que cette nostalgie fonctionne sur des esprits oublieux, qui sélectionnent les bons souvenirs et les images d’Epinal, ou au besoin les inventent, pour se projeter en arrière dans feue l’Union soviétique ou le giron insulaire d’une Grande-Bretagne régnant sur le monde.

Ce "pays du passé", qui donne son titre au roman. En bulgare, le titre jouait sur les mots "abri" et "temps", chercher un abri anti bombes contre le temps. L’auteur, qui est aussi poète et auteur dramatique, et a écrit trois romans – tous traduits en français par l’excellente Marie Vrinat – a reçu pour celui-ci, en mai dernier, l’International Booker Prize qui récompense le meilleur livre étranger traduit en anglais. Avant cela, il avait reçu le Goncourt italien, le Prix Strega, et chez nous, il était passé un peu inaperçu car il est paru en 2021, en plein covid.

Et lu aujourd’hui, on s’aperçoit qu’il parlait moins du passé qu’il n’annonce ce qui allait se passer en 2022, avec l’invasion russe en Ukraine, et cette folie poutinienne, de récréer l’Empire de toutes les Russies. Cela commence petitement, remarque l’auteur, par quelques nuances dans la langue. Gospodinov note qu’on n’est plus "heureux" mais "fiers". Le nationalisme se cache dans les détails du vocabulaire.

Et dans ce roman, "Le pays du passé", il imagine qu’un établissement de soins est créé pour les malades d’Alzheimer. Chaque étage correspond à une décennie heureuse pour les patients qui décident de retourner y vivre. "Le passé est leur patrie" écrit-il. Les années 60 de leur jeunesse ou les années heureuses qui ont suivi la fin du communisme, alors que l’auteur lui, se réfugie dans les plis du temps, dans les après-midi d’été ou dans les méandres du temps suspendu de la littérature, qui le mettent à l’abri d’un présent brutal et inquiétant.

Une fable politique et surtout poétique

Georgi Gospodinov a un style enchanteur, qui serpente entre érudition, malice et puissance romanesque. On se délecte de ses images, de son humour, de ses évocations, de ses anecdotes, des réflexions philosophiques sur ce sentiment que tout échappe, sauf le passé précisément. Alors d’aucuns veulent nous y ramener de force, rouvrent les mines à charbon et l’industrie lourde avec "ses salves de fumée noire" qui bouchent notre avenir. Car après la clinique et ses étages datés pour nostalgiques amnésiques, Gospodinov imagine que les Etats eux-mêmes sont tentés de choisir par référendum, dans quelle décennie ils souhaitent ramener leurs concitoyens. Et on voit partout défiler les militants pour un retour en arrière du patriotisme ou les fers de lance d’un futur qui réenchante les aubes radieuses.

De ces affligeantes nostalgies mortifères, Gospodinov tire un roman aussi dynamique que brillant, qui serpente avec ironie le long d’une intrigue, entrecoupée d’apartés, qui fait écho avec subtilité et intelligence aux populismes actuels.

Bulgare, l’auteur sait ce que produisent les fantasmagories idéologiques. Les grands-mères s’inclinaient devant des icônes, les mères devant le portrait de Lénine, comme en Russie on s’incline maintenant devant la télé officielle. Il vaut mieux se prosterner devant votre poste de radio. Et pour cela l’auteur veille puisqu’il recommande aux lecteurs ces indications de lecture pour son roman. "Donc, le sujet est la mémoire. Tempo : andante allant vers l’andante moderato, sostenuto (soutenu). Peut-être la sarabande – avec la solennité maîtrisée, le second mouvement prolongé – serait-elle bien pour commencer. Plutôt Haendel que Bach. Répétitivité rigoureuse et en même temps mouvement vers l’avant. Soutenue et solennelle pour un début. Ensuite tout peut — et doit - désagréger."

"Le pays du passé" de Guéorgui Gospodinov est paru chez Gallimard.