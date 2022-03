Le pays d’Aubagne et de l’Etoile, collines incontournables des sports nature

Grandeur nature, le nom de notre émission s’applique parfaitement à cette station sportive de pleine… nature qu’est le Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Outre des parcours vélo et du trail, cette nouvelle station outdoor Provence Méditerrannée dévoile cette année cinq " traces GPX" de marche nordique. Près de 1000 kilomètres de sentiers à découvrir.

Débutants ou marcheurs aguerris profitent de la garrigue de Garlaban maquillé de thym et romarin, du romanesque massif de la Sainte-Baume aux forêts millénaires, ou encore du massif de l’Etoile et ses roches calcaires. Cette après-midi, Adrien Joveneau retrouve le marcheur nordique Florent Grimaud pour une courte initiation à cette pratique mise au point par les fondeurs scandinaves, quand la neige prend congé des pistes de ski.

" C’est un sport santé par excellence, excellent pour se remettre à niveau progressivement, démontre bâtons en mains Florent Grimaud éducateur sportif. Ici à la Font de Mai à Aubagne, ce premier circuit de 45 minutes avec ses 73 mètres de dénivelé permet de trouver de bonnes sensations en termes de propulsion. Et de ressentir rapidement l’accroche au sol des bâtons, ainsi que leur apport bénéfique dans la progression et le rythme. "

On trouve vite la bonne cadence, grâce à une bonne coordination croisée des bras et des jambes. Muscles et souffle sont mis à contribution, de même qu’épaules et bras. Adrien se surprend à progresser d’un bon pas, aidé de ces deux bâtons au début encombrants, mais qu’il finit par presque oublier. " L’office du tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Etoile propose des stages et ateliers pour améliorer sa technique ", termine Florent. L’animateur-reporter de Grandeur Nature ne peut cette fois plus suivre le tempo, le jeune coach aubagnais est passé à la vitesse supérieure. Chacun son rythme…

D’autres pratiques extérieures se vivent toute l’année dans la région, comme le trail avec ses 150 kilomètres de running tout-terrain. Mais on enfourche aussi le vélo parmi une brochette de 15 circuits qualifiés de multidiscipline ; on compte en effet 11 tracés route, 2 VTT et 2 purs gravel.