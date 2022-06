Le Pavillon revient avec l’exposition BIOTOPIA - Gagnez vos accès

Vivre comme une chèvre grâce à un exosquelette et un estomac artificiel (GoatMan - Thomas Thwaites), interagir avec les arbres ou les plantes, entendre les sons émis par des vers à bois (Transparent beehive - Anne Marie Maes, Continuum - Thijs Biersteker, 25 woodworms - Zimoun) … Entre biotope et utopie, l’exposition présente une sélection de découvertes et curiosités adressée tant aux esprits avertis qu’aux curieux de tout horizon.

Biotopia, contraction de Biotope et Utopie (Utopia en anglais) nous plonge dans l’univers des êtres vivants qui peuplent notre planète. L’exposition rassemble près de 30 artistes, designers, chercheurs, des femmes, des hommes et des personnes qui remettent en question la position centrale de l’humain dans le monde. Biotopia propose de déplacer les points de vue, de nous immiscer au cœur des sociétés non-humaines et de nous ouvrir à la diversité des manières d’être.