Le pavillon belge de la Biennale de Venise 2022 inauguré jeudi

Le ministre flamand de la Culture Jan Jambon sera à Venise jeudi pour inaugurer la contribution belge à l'exposition internationale d'art de la Biennale.

L'exposition centrale de l'évènement, "The milk of dreams", ouvre ses portes au grand public samedi, aux Giardini et à l'Arsenale. Elle est accompagnée de 80 "participations nationales" installées dans les pavillons des Giardini, à l'Arsenale et dans le centre-ville.

La Belgique est l'un de ces pays participants, avec une exposition d'œuvres de Francis Alÿs, installée aux Giardini. Flandre et communauté française alternent pour proposer un pavillon. Le projet est intitulé "The Nature of the Game", et s'intéresse à l'instinct de jeu des enfants.

Alÿs y présente des vidéos filmées depuis 2017, notamment à Hong Kong, en RDC, en Belgique et au Mexique.