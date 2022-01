Il existe de nouvelles technologies qui peuvent absorber et transformer le CO2 : Climeworks qui transforme le CO2 en gaz pour les industries comme Coca ou encore en Islande, où le CO2 éliminé de l’air est transformé en pierre. Cependant, la manière la plus naturelle de recycler le CO2 (mis à part le fait de ne pas en produire) sont les arbres.

Selon une étude publiée dans la revue International Journal of Applied Sciences and Biotechnology en 2018, le Paulownia est capable d’absorber jusqu’à dix fois plus de CO2 que la majorité des autres plantes. Un réel atout pour aider la planète et nos campagnes puisqu’il est également capable de "laver" le sol sur lequel il pousse.

Évidemment, il faut un revers à la médaille sinon c’est trop facile : il peut devenir envahissant. A tel point que certains États américains interdisent sa plantation tant ils se développent rapidement et risque de tuer des espèces locales.