Le patron du Tour de France Christian Prudhomme commente les écarts "inattendus" refilés par Vingegaard

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a commenté la performance de Jonas Vingegaard mardi lors du contre-la-montre dominé par le Danois entre Passy et Combloux. L’homme fort de la Grande Boucle a expliqué son point de vue à notre envoyé spécial sur les routes du Tour Jérôme Helguers.

"C’est effectivement inattendu qu’il gagne avec une telle marge", a déclaré Prudhomme mardi soir.

"On se disait que Vingegaard et Pogacar étaient du même niveau sur ce qu’on avait vu jusqu’ici. On se disait aussi que ce n’était sans doute pas tout à fait vrai… mais on ne pensait pas une telle différence. Refiler 1:38 à Pogacar alors que lui-même écrase le reste… C’est effectivement inattendu."

Christian Prudhomme est toutefois convaincu que le Tour de France n’est pas fini et d’autres surprises nous attendent. "On affronte ce mercredi une étape qui a 5100m de dénivelé, tout peut se passer. Vingegaard est en position de force et il a assurément frappé un grand coup. Le Tour n’est pas fini même si on imaginait un écart plus réduit."