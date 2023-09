Le patron du Merlix Café, à Liège, harcèle-t-il son personnel ? Des employées anciennes et actuelles dénoncent

Un "bar à chats" de Liège dans la tourmente. En cause, une publication du mouvement "Balance ton bar" sur Instagram. Une publication qui accuse le patron du Merlix Café de comportements déplacés envers ses employées. Depuis la semaine dernière, d’autres témoignages sont venus confirmer cette première accusation.

Alors, que reproche-t-on à ce patron ? Déjà, au moment de l’embauche, le responsable choisit de ne collaborer qu’avec des femmes. Et puis une fois dans l’équipe, son personnel rapporte des remarques sexistes. En témoigne cette ancienne bénévole : "C’est quelqu’un qui met très mal à l’aise et les filles qui travaillent là-bas sont très gênées. Elles savent qu’il va faire des commentaires sur leur façon de s’habiller, de se coiffer… ce n’étaient que des réflexions déplacées."

Il met très mal à l’aise, avec des réflexions déplacées… il pose plein de questions, il est très intrusif.

L’établissement fonctionne avec deux équipes, une de bénévoles qui vient s’occuper des animaux avant l’ouverture, et une autre composée de 4 étudiantes et d’une employée. Mais ces témoignages, on les retrouve des deux côtés. "Il prend parfois des photos de nous et on ne sait pas ce qu’il en fait. On ne préfère pas savoir. Une fois, ma collègue avait mis je ne sais plus quelle tenue… il lui avait dit que ça mettait vraiment ses formes en valeur, qu’elle était mieux comme ça. Il est tout le temps à poser plein de questions… si on a un copain, et si oui, qu’on devrait plutôt le quitter… il est hyper intrusif. C’est pour ça qu’on n’aime pas quand il est là."

De son côté, le patron du Merlix Café nie en bloc toutes les accusations. Il se dit victime de diffamation de la part d’une ancienne collaboratrice.