Le patron du groupe de mercenaires Wagner, Evgueni Prigojine, pourrait-il remplacer Vladimir Poutine ?

Quel lien entre ces mercenaires et les élections américaines ? Le groupe Wagner est en fait bien plus qu’une milice, c’est une galaxie de sociétés écrans, qui reposent sur trois piliers, analyse Kevin Limonier, maître de conférences en géographie et en études slaves à l’Institut français de géopolitique.

"Un, le mercenariat, la sécurité privée, développe-t-il, que ce soit de la formation, de la protection de certains sites ou des missions d’ordre plus politique comme assurer la protection de régimes instables à l’image de ce qu’ils font en République centrafricaine. Deux, le pilier qui permet la viabilité économique de l’ensemble, c’est l’exploitation et le pillage des ressources, que ce soit le diamant en Centrafrique, le pétrole en Syrie, l’or au Soudan etc. Trois, les opérations de désinformation.”​​​​