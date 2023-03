Le patron des arbitres belges défend le VAR : "Ce n’est pas parce qu’on fait une erreur, qu’on est en faillite"

Alors, vers quoi va-t-on ? Le VAR va-t-il modifier son mode de fonctionnement ? Changer son fusil d'épaule pour gagner en clarté et en compréhension ? "Il n’est pas question de changer de système. Il est peut-être question d’entraîner les arbitres, de leur donner plus de temps pour qu’ils soient encore plus en phase avec la lecture du jeu et le feeling du match. Ici, il y a une partie des arbitres qui est semi-professionnelle, l’autre ne l’est pas. Sur une semaine, je vais rencontrer la moitié des 16 arbitres qui sont éligibles pour un match de Pro League. Donc, il y a une erreur de management. On a vrai chantier pour essayer d’uniformiser pour être comparable aux grands pays. Il faut être conscient qu’on doit donner plus de temps aux arbitres pour qu’ils soient meilleurs. Sur des milliers de décisions, on arrive à avoir 86% de bonnes décisions sur un match. Avec le VAR, on parvient à réduire à 2% ou 3% d’erreurs sur les moments clés. On peut aller jusqu’à 100% mais la perfection n’existe pas, dans le sport non plus. On doit continuer à travailler, aussi émotionnellement, parce que ça impacte parfois les décisions."

Pourrait-on dès lors se diriger, comme au hockey, vers des prises de décision plus transparentes, lors desquelles l'arbitre, équipé d'un micro, explique son choix ? "Vous savez, l'arbitrage belge est régi par l'International Board et la FIFA, on ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, je suis totalement ouvert à ce qu’on explique pourquoi un arbitre prend cette décision et qu'il l'explique en direct. Mais il faut trouver le bon timing pour que ce soit maîtrisé et constructif. On y travaille. Le VAR a été implanté il y a peu de temps, peut-être qu’il faut lui laisser le temps de se repositionner par rapport à cette demande de communication."