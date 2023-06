Le patron de Wagner jure d'"aller jusqu'au bout" et affirme que ses troupes sont entrées sur le territoire russe

Dans un message audio diffusé par son service de presse, Evguéni Prigojine, fondateur du groupe paramilitaire russe Wagner a accusé l'armée régulière russe d'avoir mené des frappes sur des camps de ses combattants à l'arrière du front ukrainien, faisant un "très grand nombre de victimes".

Le patron de Wagner dit avoir "25.000" combattants et appelle les Russes à les "rejoindre".

"Le comité des commandements du groupe Wagner a décidé que ceux qui ont la responsabilité militaire du pays doivent être stoppés", a-t-il ainsi indiqué, en appelant à ne pas opposer de "résistance" à ses troupes et en affirmant que le ministre de Défense, Sergueï Choïgou, serait "stoppé".

Dans un nouveau message, Prigojine dément diriger un Coup d’État et préfère parler de "marche pour la justice".

Plus tard, il annonce que ses forces, jusqu'à présent déployées en Ukraine, "ont passé (...) la frontière de l'Etat" russe et sont entrées dans Rostov, dans le sud du pays. Il n'a pas apporté de preuve de ces affirmations, et la RTBF n'était pas en mesure de confirmer la véracité de ces propos.