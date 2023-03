Le patron de Tinder a dépensé une fortune dans le jeu mobile Clash of Clans

Bernard Kim, le patron de Match Group (la maison mère des plateformes de rencontre Tinder, Hinge et Match.com) a révélé être accro à Clash of Clans.

Le jeu mobile de Supercell est certes très populaire, et continue d’être dans les classements des apps les plus téléchargées depuis sa sortie en 2012. Mais l’addiction de Bernard Kim est d’un autre niveau. Lors d’un récent événement en ligne organisé par New Street Research, le PDG a avoué avoir dépensé 50.000 dollars en microtransactions.

Kim s’exprimait sur la durée de vie d’une application comme Hinge, qui est destinée à être supprimée une fois que l’utilisateur a rencontré son âme sœur, en la comparant à des jeux vidéo sur mobile : “Personne ne joue à ces jeux pour toujours. Au bout d’un moment, les gens se détournent de l’expérience du jeu vidéo. Et qu’est-ce qui reste ? J’ai personnellement dépensé 50.000 $ en trois mois dans Clash of Clans, et quand j’y pense j’ai honte. Je me dis “oh mon Dieu, qu’est-ce que j’ai vraiment tiré de cette expérience ?” Et la réponse, c’est rien, à part un mur virtuel vraiment incroyable, ce qui n’a plus rien de cool aujourd’hui.”

Évidemment, en avouant ce petit péché mignon, le patron mettait en avant ses applications, qui sont censées apporter bien plus que du virtuel (dans le meilleur des cas). Mais toujours est-il qu’il est fascinant de voir à quel point il est facile de tomber dans le piège de la microtransaction.

Un piège que Bernard Kim connaît pourtant bien. Lui qui fut également l’ancien patron du studio Zynga (à qui on doit le célèbre et addictif jeu Farmville) et de la branche mobile d’Electronic Arts.