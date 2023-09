Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, entarté à son arrivée à Bruxelles

Accueil tendu pour le patron de la compagnie aérienne Ryanair. Michael O’Leary a été entarté juste avant de donner une conférence de presse à Bruxelles. "Welcome in Belgium" ont crié les deux activistes, avant de rajouter "arrêtez la pollution avec vos pu**** d'avions" (sic.). Bon joueur, le patron de Ryanair a commenté : "well done" (bien joué).

De leur côté, les pilotes de Ryanair basés en Belgique, à l’aéroport de Charleroi, se croiseront à nouveau les bras les jeudi 14 et vendredi 15 septembre, annoncent jeudi la CNE et l’ACV Puls. Ce sera leur 4e grève en deux mois, puisque la première remonte à la mi-juillet.

L’annonce des syndicats chrétiens francophone et flamand intervient alors que le patron du groupe aéronautique Ryanair, l’Irlandais Michael O’Leary, se trouve à Bruxelles pour une conférence de presse.

Plus d'informations à suivre.