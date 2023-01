Le patron de Ryanair estime que les syndicats racontent n’importe quoi : a-t-il raison ?

Le débat se termine à Remicourt avec Michel : "Je pense que Michael O’Leary raconte n’importe quoi. Je suis syndicaliste et je crois que l’image du syndicat qui fait grève pour tout et n’importe quoi, ce n’est pas du tout la mentalité d’aujourd’hui. Le syndicat a évolué et s’est modernisé. La mentalité des délégués syndicaux, c’est travailler pour le bien des travailleurs mais aussi pour le bien de leur société. On sait bien que pour que les gens aient du travail, il faut que la société fonctionne bien. On ne cherche pas à mettre des bâtons dans les roues."

