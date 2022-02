Le patron de Moderna a-t-il vendu pour 400 millions de dollars en actions avant de disparaître de Twitter ?

Le patron de l’entreprise pharmaceutique Moderna aurait vendu jusqu’à 400 millions de dollars (selon différentes publications en ligne) en actions de sa société avant de supprimer son compte Twitter. Ces allégations sont partagées massivement sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Le compte Twitter du CEO de Moderna, rarement utilisé selon le média de fact checking américain Snopes, et comme le confirme cette archive Internet datant du 19 décembre 2020, n’est effectivement plus accessible en ligne. La raison pour laquelle celui-ci n’est plus visible n’est pas connue. Snopes a tenté de joindre l’entreprise Moderna à ce sujet, sans réponse à ce stade.