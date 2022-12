Le patron de la zone de secours de Wallonie picarde se retire après des mois de tensions

Sous pression depuis plusieurs mois et en arrêt de travail, Olivier Lowagie, le commandant de la zone de secours de Wallonie picarde, a annoncé jeudi midi lors d’une conférence de presse qu’il se retirait. Des tensions entre les pompiers et la hiérarchie de la zone Wapi sont à l’origine de cette décision. Le major Lowagie ne parle cependant pas de démission.

Lors d’une conférence de presse improvisée jeudi midi sur le parking du centre commercial de Froyennes (Tournai), la presse ayant été conviée 02h00 avant la rencontre, Olivier Lowagie a annoncé son retrait de la direction de la zone de secours de Wallonie picarde (Hainaut occidental) pour une période de cinq ans. L’intéressé précise qu’il ne s’agit pas d’une démission mais indique qu’il ne compte pas revenir à la tête de la zone. Depuis la fin des vacances estivales, la zone de secours de Wapi a connu de fortes tensions. A la suite de propos injurieux tenus en 2018 sur WhatsApp, puis rendus publics, par trois officiers de la zone à l’encontre du personnel, un préavis de grève avait été déposé. Les syndicats réclamaient des informations et des sanctions à l’encontre des officiers sur ce qu’ils estimaient être un manque de respect envers le personnel. Dans la foulée, le Syndicat Libre de la Fonction Publique (SLFP) évoquait aussi le cumul de fonctions du commandant Lowagie, chef de zone mais aussi conseiller à la Ville de Tournai et au ministère de la Défense. Fin du mois d’octobre dernier, sous la pression, Olivier Lowagie se mettait en congé de maladie. A trois reprises, il avait sollicité d’être démis de ses fonctions. A chaque fois, les demandes avaient été refusées par Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai et président de la zone de secours de Wallonie picarde. M. Delannois avait même précisé qu’il démissionnerait de ses fonctions de président si Olivier Lowagie quittait ses fonctions à la tête de la zone de secours.

Contacté jeudi, vers 14h00, par l’Agence Belga au sujet du retrait de M. Lowagie, le mayeur de Tournai a indiqué être "en réunion" et ne pas vouloir "communiquer sur ce sujet aujourd’hui". Après 27 ans de carrière aux services de secours, Olivier Lowagie se dit à la fois fier du travail accompli à la tête de la zone Wapi mais aussi déçu d’en arriver à ce stade.