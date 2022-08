Le patron de la Formule 1 ferme la porte à un retour en Russie

Dans une interview à Sport Bild mardi, Stefano Domenicali, le CEO de la Formule 1, a fermé la porte à un retour de la discipline reine du sport automobile en Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Cette année, le Grand Prix de Russie devait avoir lieu le 25 septembre à Sotchi mais a été annulé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. À partir de 2023, le GP de Russie devait avoir lieu près de Saint-Pétersbourg.

"J'ai toujours pensé qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais dans ce cas-ci, j'ose dire que nous ne négocierons plus jamais avec eux. Il n'y aura plus de course de Formule 1 en Russie", a déclaré Domenicali.