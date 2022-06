Le patron de l'Inter Milan confirme que Romelu Lukaku est attendu mardi soir à Milan

Romelu Lukaku est attendu à Milan mardi dans la soirée pour finaliser son retour à l'Inter sous forme de prêt, un an seulement après avoir été transféré à Chelsea où il ne s'est jamais imposé, a confirmé mardi Giuseppe Marotta, l'administrateur-délégué du club intériste.

Interrogé par des reporters à la sortie d'un conseil fédéral à Rome sur la date d'arrivée de Lukaku à Milan, Marotta a répondu "ce soir, je pense", avant de s'engouffrer dans une voiture.

Des médias anglais et italiens ont assuré la semaine dernière que Chelsea et l'Inter Milan avaient trouvé un terrain d'entente pour permettre le retour en Italie du Diable Rouge. Un an après avoir vendu Lukaku, 29 ans, pour quelque 115 millions d'euros, l'Inter devrait débourser 8 millions d'euros - hors bonus - pour obtenir un prêt d'une saison.