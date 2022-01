Le patrimoine privé en Wallonie : chef d’œuvre en péril

Mais ce n’est pas tout, les propriétaires de biens remarquables et qui aspirent à les voir classés, ont de plus en plus de peine à obtenir un classement. Ces dernières années, le nombre de biens, qui ont fait l’objet d’un classement, se comptent sur les doigts d’une main. La faute, selon Bernard de Gerlache aux budgets limités des autorités régionales qui sont devenues, de fait ; très restrictives.

Ces dernières années, à peine un ou deux biens ont fait l’objet d’un classement en région wallonne. A titre de comparaison, entre les années 90 et 2000, les classements se comptaient par centaine, chaque année. Comment expliquer un tel ralentissement ? Benoît Lemaire, l’actuel coordinateur de l’Awap, depuis cinq mois, nous répond : " Il y a probablement moins de biens à classer qu’au début lorsque nous avons commencé les classements. Par ailleurs, on a défini des critères plus stricts depuis une dizaine d’années ".

Une autre interprétation des chiffres nous est fournie par Stephane Jaumonet, secrétaire fédéral CGSP-AMIO qui s’est beaucoup occupé du dossier Awap : " Le budget est le nerf de la guerre. Si on réduit le nombre de biens classés, c’est parce que l’Awap ne peut plus suivre en subsidiation et elle crée des frustrations. Voilà pourquoi elle diminue le nombre de biens classés ". Nous avons également contacté Robert, un agent de l’Awap. C’est un nom d’emprunt car il a préféré garder l’anonymat. Son analyse est plus pessimiste : "Dans les prochaines années, il n’y aura plus de classement. Il n’y a plus aucune culture du patrimoine en Wallonie et le politique considère que le patrimoine est un frein à l’économie. Donc ils veulent se débarrasser du patrimoine pour pouvoir plus facilement démolir les bâtiments qui ont un intérêt patrimonial pour faire du non qualitatif mais plus rentable économiquement. "